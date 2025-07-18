«Динамо» — «Балтика»: гости ведут в счете после первого тайма

«Балтика» обыгрывает московское «Динамо» после первого тайма матча 1-го тура РПЛ сезона-2025/26 — 1:0.

Автором первого в сезоне гола стал форвард калининградской команды Брайан Хиль, который отличился на 13-й минуте.

В первом тайме по желтой карточке получили Максим Осипенко из «Динамо» и полузащитник «Балтики» Андрей Мендель.

Игра проходит на «ВТБ Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Балтика».