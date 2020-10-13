Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев направил письмо к главе Роспотребнадзора Анне Поповой после решения Тушинского районного суда наказать «Спартак» штрафом в 300 тысяч рублей за нарушение ковид-протокола во время матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» 3 октября (1:1).

«Болельщики должны ходить на стадион, но важно обеспечить их безопасность. Почему во время матча они были без масок, почему не соблюдали социальную дистанцию, как это контролировалось?.. Вопросов много, надо разбираться. Направляю в Роспотребнадзор запрос, чтобы выяснить, какое количество людей, посетивших этот матч, заболело коронавирусом в течение двух недель после игры. Статистика покажет, насколько важно заботиться о здоровье и безопасности болельщиков», — цитирует РИА «Новости» Свищева.

Управление Роспотребнадзора по Москве 7 октября сообщило: во время проведения матча на «Открытие Арене», на котором присутствовало более 20 700 болельщиков, были выявлены грубые нарушения мер санитарного режима. По итогам расследования на генерального директора и юридическое лицо АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» составлены протоколы по ч.2 ст.6.3. КОАП РФ, дело передали в Тушинский суд. Накануне эта инстанция оштрафовала красно-белых.