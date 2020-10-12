«Спартак» оштрафован на 300 тысяч рублей за нарушение ковид-режима

Тушинский районный суд Москвы оштрафовал «Спартак» на 300 тысяч рублей за нарушение мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции на стадионе «Открытие Арена» во время матча 10-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1). Игра прошла в Москве на стадионе красно-белых 3 октября.

Управление Роспотребнадзора по Москве 7 октября сообщило: во время проведения матча на «Открытие Арене», на котором присутствовало более 20 700 болельщиков, были выявлены грубые нарушения мер санитарного режима. По итогам расследования 7 октября на генерального директора и юридическое лицо АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» составлены протоколы по ч.2 ст.6.3. КОАП РФ, дело передали в Тушинский суд.

Данная статья предусматривает административное наказание для должностных лиц в виде штрафа от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности до 90 суток.

Обнародованные ранее официальные данные о посещаемости матча «Спартак» — «Зенит» на «Открытие Арене» — 17 150 зрителей (при вместимости стадиона 45 000 человек). На данный момент заполняемость трибун на матчах РПЛ в Москве не должна превышать 50 процентов от числа мест арены, однако фактически составляет примерно 30 процентов с учетом дистанции при рассадке болельщиков в 1,5 метра.