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12 декабря, 20:04

Глушаков ответил Зареме на слова о его травле: «Пусть расскажет. Я даже знаю, как это было спродюсировано»

Глушаков ответил Зареме на слова о его травле
Микеле Антонов
Корреспондент
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Денис Глушаков и Массимо Каррера.
Фото Соцсети

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова супруги экс-владельца красно-белых Леонида Федуна Заремы Салиховой о том, что травля россиянина в 2019 году была срежиссирована.

«Пусть Зарема расскажет. Травля была «срежиссирована»? Это же давно всем понятно. Я не то что согласен с Заремой, я даже знаю, как оно было спродюсировано. Всему свое время. Потихоньку все вылазит. И личности, думаю, скоро будут потихоньку вылазить. А то, что меня единственного из футболистов «Спартака» не поздравляют с днем рождения тоже срежиссировано? Почему на протяжении трех-четырех лет велись переговоры со «Спартаком», а мою кандидатуру на возвращение не рассматривали? Хотя если взять всех полузащитников «Спартака», я забил больше всех вместе взятых», — сказал Глушаков «СЭ».

Контракт Глушакова со «Спартаком» был расторгнут по соглашению сторон летом 2019 года. В 2020 году полузащитник перешел в «Химки». В текущем сезоне РПЛ он провел 14 матчей за подмосковный клуб и забил один гол.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
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Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
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Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Денис Глушаков
ФК Спартак (Москва)
32
28
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
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П
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