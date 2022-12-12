Салихова — о ситуации Глушакова в «Спартаке»: «Травля была срежиссирована»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможном назначении Массимо Карреры на пост главного тренера «Рубина». Также она ответила на вопрос о полузащитнике «Химок» Денисе Глушакове.

— Каррера может возглавить «Рубин». Потянет? — вопрос Салиховой.

— Пофиг, — приводит «РБ Спорт» слова Салиховой.

— Вы общались с агентом Тимуром Гурцкая?

— Нет, я толстых не люблю — это отсутствие дисциплины, если у человека нет заболеваний, конечно.

— К Ольге Смородской это тоже относится?

— А то, ха-ха.

— Глушакова «топили» в 2019 году, когда он был в «Спартаке»?

— Я не в теме. Но травля была срежиссирована.

Контракт Глушакова со «Спартаком» был расторгнут по соглашению сторон летом 2019 года. В 2020 году полузащитник перешел в «Химки». В текущем сезоне РПЛ он провел 14 матчей за подмосковный клуб и забил один гол.