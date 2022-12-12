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12 декабря, 19:47

Салихова — о ситуации Глушакова в «Спартаке»: «Травля была срежиссирована»

Алина Савинова
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможном назначении Массимо Карреры на пост главного тренера «Рубина». Также она ответила на вопрос о полузащитнике «Химок» Денисе Глушакове.

— Каррера может возглавить «Рубин». Потянет? — вопрос Салиховой.

— Пофиг, — приводит «РБ Спорт» слова Салиховой.

— Вы общались с агентом Тимуром Гурцкая?

— Нет, я толстых не люблю — это отсутствие дисциплины, если у человека нет заболеваний, конечно.

— К Ольге Смородской это тоже относится?

— А то, ха-ха.

— Глушакова «топили» в 2019 году, когда он был в «Спартаке»?

— Я не в теме. Но травля была срежиссирована.

Контракт Глушакова со «Спартаком» был расторгнут по соглашению сторон летом 2019 года. В 2020 году полузащитник перешел в «Химки». В текущем сезоне РПЛ он провел 14 матчей за подмосковный клуб и забил один гол.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zarema-salihova-travlya-glushakova-v-spartake-by-la-srezhissirovana/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Хорватия

ТБ 2.5

35%

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25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
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Сиэтл

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1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
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Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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