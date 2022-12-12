Экс-тренер «Локомотива» Юрчевич признался, что обожает Москву

Бывший тренер «Локомотива» Никола Юрчевич в комментарии для «СЭ» поделился мнением о времени, проведенном в Москве.

«Как дела в Москве? Хорошо, что хорошо. Я провел в этом городе один год. Это было для меня хорошим временем. Обожаю Москву!» — сказал Юрчевич «СЭ».

56-летний хорватский специалист работал помощником главного тренера железнодорожников Славена Билича в период с 2012 по 2013 год.