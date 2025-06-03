В «Пари НН» поблагодарили клубы РПЛ за поддержку на общем собрании

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» поблагодарил клубы РПЛ, которые на общем собрании предложили оставить нижегородскую команду в чемпионате России.

«Мы благодарим клубы РПЛ, которые поддержали нас на общем собрании. Теперь мы ждем окончательного решения о том, где сыграем в следующем сезоне, от исполкома РФС», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Занявшие 12-е место в чемпионате России-2024/25 «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. Решение по замене клуба в премьер-лиге примет РФС.

«Пари НН» по итогам прошедшего сезона с 27 очками финишировал на 13-й позиции в турнирной таблице РПЛ и уступил в стыковых матчах «Сочи» (2:1, 1:3).