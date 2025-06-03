Алаев — о ситуации с «Химками»: «Я предлагал поменять регламент РФС»

Глава РПЛ Александр Алаев объяснил, по какому принципу клубы лиги на общем собрании выбирали кандидатуру среди команд для участия в чемпионате России в следующем сезоне.

— Ситуация форс-мажорная и печальная для всех нас. Это привело к тому, что сегодня решалось, кого РПЛ рекомендует 16-м участником. Процедура была следующей: исключили четыре клуба, три из которых потеряли свое место по спортивному принципу, а также мы исключили из состава «Химки». Затем приняли трех новых членов. Решение было за общим собранием.

Однозначной трактовки, кто должен остаться, нет. Но это спортивное соревнование. Кто выше, тот и должен остаться. Мне очень не нравится этот пункт регламента. Хороший сезон был смазан неопределенностью. Но всех ситуаций в регламенте не пропишешь. Моя позиция была другая. Я предлагал поменять регламент РФС. «Химки» бы опустили на 16-е место, и все бы сдвинулись на одно место. «Ахмат» и «Оренбург» играли бы стыки. Но есть процедура лицензирования. И решили действовать по текущему регламенту. За явным большинством было принято решение о рекомендации включить «Пари НН». Ждем позицию ФНЛ, затем ждем бюро исполкома РФС.

Во вторник, 3 июня, состоялось общее собрание клубов РПЛ, по итогам которого лига сообщила, что предложит РФС кандидатуру «Пари НН» для участия в следующем сезоне чемпионата России вместо «Химок», не получивших лицензию.