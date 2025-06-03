Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев: «Было обсуждение, чтобы в чемпионате участвовало 18 клубов»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» рассказал об обсуждении на общем собрании клубов идеи возможного расширения РПЛ до 18 команд.

«Могу сказать, что было обсуждение, чтобы у нас в чемпионате участвовало 18 клубов. Это полезно со спортивной составляющей, нужно больше играть. У нас хватает хороших стадионов, и финансовая составляющая многих клубов сегодня на порядок лучше, чем во времена, когда принималось решение об участии 16 клубов в РПЛ. Плюс тогда у нас еще были европейские турниры, а сейчас их нет и неизвестно, когда будут. Страна у нас большая, и достойных клубов для участия в РПЛ хватает», — сказал Гаджиев «СЭ».

Президент махачкалинского «Динамо» также отметил, что расширение РПЛ до 18 клубов с сезона-2025/26 является маловероятным.

«Пока нельзя говорить о том, что эта идея осуществится уже в следующем сезоне, хотя может произойти форс-мажорная ситуация и тогда это может произойти уже в сезоне-2025/26. Я считаю, что если в сезоне-2026/27 лига расширится до 18 клубов, то это будет нормальное решение. Наш чемпионат от этого не проиграет, а выиграет», — добавил Гаджиев.

3 июня клубы на общем собрании РПЛ большинством голосов выбрали «Пари НН» для замены «Химок» в лиге. Мнение РПЛ будет учитываться при принятии финального решения исполкомом РФС.

Денис Сафронов