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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев: «Было обсуждение, чтобы в чемпионате участвовало 18 клубов»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» рассказал об обсуждении на общем собрании клубов идеи возможного расширения РПЛ до 18 команд.

«Могу сказать, что было обсуждение, чтобы у нас в чемпионате участвовало 18 клубов. Это полезно со спортивной составляющей, нужно больше играть. У нас хватает хороших стадионов, и финансовая составляющая многих клубов сегодня на порядок лучше, чем во времена, когда принималось решение об участии 16 клубов в РПЛ. Плюс тогда у нас еще были европейские турниры, а сейчас их нет и неизвестно, когда будут. Страна у нас большая, и достойных клубов для участия в РПЛ хватает», — сказал Гаджиев «СЭ».

Президент махачкалинского «Динамо» также отметил, что расширение РПЛ до 18 клубов с сезона-2025/26 является маловероятным.

«Пока нельзя говорить о том, что эта идея осуществится уже в следующем сезоне, хотя может произойти форс-мажорная ситуация и тогда это может произойти уже в сезоне-2025/26. Я считаю, что если в сезоне-2026/27 лига расширится до 18 клубов, то это будет нормальное решение. Наш чемпионат от этого не проиграет, а выиграет», — добавил Гаджиев.

3 июня клубы на общем собрании РПЛ большинством голосов выбрали «Пари НН» для замены «Химок» в лиге. Мнение РПЛ будет учитываться при принятии финального решения исполкомом РФС.

Денис Сафронов

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РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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В «Пари НН» поблагодарили клубы РПЛ за поддержку на общем собрании
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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