ЦСКА — «Зенит»: прямая трансляция матча РПЛ, смотреть онлайн

ЦСКА и «Зенит» встретятся в матче 28-го тура чемпионата России в субботу, 2 мая. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. За основными событиями и результатом игры ЦСКА — «Зенит» можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

02 мая, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

ЦСКА набрал 45 очков в 27 турах РПЛ, «Зенит» — 59 очков. В предыдущем туре москвичи сыграли вничью с «Рубином» (0:0), а петербуржцы победили «Ахмат» (2:0).

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде, фото и видео доступны в разделе турнира на сайте «СЭ»