«Динамо» Махачкала — «Ростов»: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 14.00 мск

«Динамо» Махачкала и «Ростов» сыграют в 28-м туре чемпионата России в субботу, 2 мая. Матч пройдет на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

02 мая, 14:00. Анжи Арена (Каспийск)

Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» Махачкала — «Ростов» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 27 туров премьер-лиги махачкалинское «Динамо» набрал 24 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Ростов» с 27 очками располагается на 12-й строчке в чемпионате России.

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