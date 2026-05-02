«Динамо» Махачкала — «Ростов»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы махачкалинского «Динамо и «Ростова» на матч 28-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на стадионе «Анжи Арене» в Каспийске и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Динамо» Махачкала: Волк, Аззи, Аларкон, Джапо, Алибеков, Эль-Мубарик,

Хоссейннеджад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Мастури.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Вахания, Чистяков, Миронов, Мохебби, Щетинин, Комаров, Роналдо, Сулейманов.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

02 мая, 14:00. Анжи Арена (Каспийск)

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