ЦСКА — «Рубин»: Круговой забил второй гол армейцев

ЦСКА увеличил преимущество в матче 4-го тура РПЛ против «Рубина» — 2:0.

На 29-й минуте гол забил Данил Круговой, который ранее на 7-й минуте сделал результативную передачу на Кирилла Глебова.

Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Рубин».