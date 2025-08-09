ЦСКА — «Рубин»: Дивеев довел счет до разгромного

ЦСКА забил третий гол в матче 4-го тура чемпионата России против «Рубина» — 3:0.

Автором забитого мяча на 33-й минуте стал Игорь Дивеев, для которого этот гол стал первым в сезоне.

Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Рубин».