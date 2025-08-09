Ахметов получил первую желтую карточку в «Крыльях Советов», не дебютировав за команду

Новичок «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов получил первую желтую карточку в самарской команде в матче 4-го тура РПЛ против «Балтики», не появляясь на поле.

Игра прошла 9 августа в Самаре и завершилась ничьей со счетом 1:1. На 64-й минуте 27-летний полузащитник во время разминки что-то прокричал в адрес судьи, после чего арбитр показал ему предупреждение. После этого Ахметов так и не появился на поле. Таким образом, футболист получил первую желтую карточку в «Крыльях», не успев дебютировать за команду.

«Крылья Советов» арендовали Ахметова у «Зенита» в среду, 6 августа.