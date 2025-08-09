ЦСКА — «Рубин»: команды забили пять голов в первом тайме

ЦСКА с крупным счетом обыгрывает «Рубин» после первого тайма матча 4-го тура РПЛ — 4:1.

У армейцев дубль оформил Кирилл Глебов, еще по голу забили Игорь Дивеев и Данил Круговой. Автором единственного забитого мяча казанцев стал Мирлинд Даку.

Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Рубин».