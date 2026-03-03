ЦСКА продлил контракт с Кириллом Даниловым

ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Кириллом Даниловым.

Новое соглашение с 18-летним футболистом рассчитано до января 2030 года. Он 1 марта дебютировал за основную команду ЦСКА в матче с «Ахматом» (0:1) в 19-м туре РПЛ.

Данилов является воспитанником армейцев. В прошедшем сезоне футболист стал серебряным призером МФЛ с молодежной командой ЦСКА. Также защитник выступает за сборную России до 19 лет.

После 19 туров ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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