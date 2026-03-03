Судья Танашев: «Мажич — очень сильный психолог. Может двумя-тремя фразами снять давление»
Российский арбитр Инал Танашев поделился мнением о руководителе департамента судейства РФС Милораде Мажиче.
Мажич занимает пост главы департамента судейства с июня 2023 года.
«В плане адаптации важную роль играет Милорад Мажич. Он очень сильный психолог. Человек может двумя-тремя фразами снять давление, придать уверенность. Иногда я думаю, как человек вообще успевает такой объем работы делать. Он же если не со всеми, то со многими судьями на связи, контролирует даже тренировки до игры. Если бы не такое внимание и поддержка, наверное, было бы очень тяжело«, — приводит слова Танашева пресс-служба РФС.
В сезоне-2025/26 Танашев работал на 19 матчах РПЛ. В 10 из них — главным арбитром встречи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|19
|13
|4
|2
|39-13
|43
|
2
|Зенит
|19
|12
|6
|1
|35-12
|42
|
3
|Локомотив
|19
|11
|7
|1
|41-24
|40
|
4
|ЦСКА
|19
|11
|3
|5
|30-18
|36
|
5
|Балтика
|19
|9
|8
|2
|24-8
|35
|
6
|Спартак
|19
|9
|5
|5
|29-25
|32
|
7
|Ахмат
|19
|7
|4
|8
|23-25
|25
|
8
|Динамо
|19
|6
|6
|7
|31-26
|24
|
9
|Рубин
|19
|6
|5
|8
|17-24
|23
|
10
|Акрон
|19
|5
|6
|8
|22-28
|21
|
11
|Ростов
|19
|5
|6
|8
|16-22
|21
|
12
|Динамо Мх
|19
|4
|6
|9
|10-22
|18
|
13
|Кр. Советов
|19
|4
|5
|10
|20-37
|17
|
14
|Оренбург
|19
|3
|6
|10
|19-29
|15
|
15
|Пари НН
|19
|4
|2
|13
|13-30
|14
|
16
|Сочи
|19
|2
|3
|14
|18-44
|9
|7.03
|16:45
|Ростов – Балтика
|- : -
|7.03
|19:00
|Пари НН – Сочи
|- : -
|8.03
|12:00
|Оренбург – Зенит
|- : -
|8.03
|14:30
|Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|8.03
|17:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|8.03
|19:30
|ЦСКА – Динамо
|- : -
|9.03
|16:30
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|9.03
|19:00
|Спартак – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|11
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|10
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|9
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|1
|2
|
|
Диего Коста
Краснодар
|17
|1
|7
|
|
Йонуц Неделчару
Акрон
|17
|1
|4