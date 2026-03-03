Футбол
Судейство

3 марта, 16:56

Судья Танашев: «Мажич — очень сильный психолог. Может двумя-тремя фразами снять давление»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Милорад Мажич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский арбитр Инал Танашев поделился мнением о руководителе департамента судейства РФС Милораде Мажиче.

Мажич занимает пост главы департамента судейства с июня 2023 года.

«В плане адаптации важную роль играет Милорад Мажич. Он очень сильный психолог. Человек может двумя-тремя фразами снять давление, придать уверенность. Иногда я думаю, как человек вообще успевает такой объем работы делать. Он же если не со всеми, то со многими судьями на связи, контролирует даже тренировки до игры. Если бы не такое внимание и поддержка, наверное, было бы очень тяжело«, — приводит слова Танашева пресс-служба РФС.

В сезоне-2025/26 Танашев работал на 19 матчах РПЛ. В 10 из них — главным арбитром встречи.

Источник: РФС
РПЛ
Инал Танашев (судья)
Милорад Мажич
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Dreamlike

    Еще бы они понимали что он говорит

    04.03.2026

  • george64

    А кто там не сросся? Не он первый, не он последний, к сожалению.. Убирать надо не мажичей, а элиту.

    03.03.2026

  • george64

    "Спокойно, сядем усе!.." (с)

    03.03.2026

  • Ни кто кроме нас

    Что ты, что ты… Такой бред несешь…

    03.03.2026

  • Павел Пушган

    Со всем согласен, но линии то придумал не Мажич. Какая его вина, что наше футбольное начальство сэкономило.

    03.03.2026

  • Павел Пушган

    «...Мажич — очень сильный психолог. Может двумя-тремя фразами снять давление...» А также снизить уровень сахара и повысить гемоглобин.Но хреновый руководитель департамента судейста, поэтому должен работать в клинике и помогать людям!!!

    03.03.2026

  • merniloskut

    Кто платит /чёрную/ зарплату Мажичу, тот и заказывает результат!

    03.03.2026

  • Старшой0754

    Поэтому в 90-е спартак и чемлионил...

    03.03.2026

  • Валерий777

    А еще, как выяснилось, попули(ри)зации! Один слог можно убрать, весьма кстати будет. Обычно, как-то это никто не афиширует!

    03.03.2026

  • Кабанчик

    Единственным номальным судьей был независимый Егоров, когда он возглавил судей, они судили честно и непредвзято, не без ошибок, но честно, а потом Газпрому это не понравилось, им нужен всегда подконтрольный лояльный человек на этом месте, и на Егорова стали бочку катить, уголовным делом угрожать, скинули его короче за честность. После этого все время на этой должности работают лояльные газпрому люди, Мажич в том числе.

    03.03.2026

  • VD44

    ОтМажич двумя-тремя фразами отмазывает и давление нормальное и здоровье в порядке.

    03.03.2026

  • vladmad_75

    Что значит не может научить? А деньги он может получать? Постоянно не двойные даже, а уже тройные трактовки. Это разве из разряда научить? Это из разряда УК.

    03.03.2026

  • vladmad_75

    Вот пусть и работает у себя на родине психологом и делает там большой объем работы.

    03.03.2026

  • КубаньКраснодар

    Какой бред, хуже судейство было только 90е

    03.03.2026

  • КОТЛИН

    Вот научить судить он не может. Пока этих дебилов не будут выгонять пожизненно, толку не будет. Казаруевы там вечны.

    03.03.2026

  • Кабанчик

    Мажич должен уйти в отставку немедленно. Он не справляется, ошибок меньше не стало, только теперь ошибки убираются нелепыми трактовками, из болельщиков делают дураков. Мажич сросся с питерской футбольной элитой, пользы не приносит никакой.

    03.03.2026

  • Бен Ричардс

    Пусть он хоть капотеном работает в скорой помощи, если может быстро снижать давление. А у нас футболе судьи нужны, которые чтобы нарисововать правильные линии оффсайда должны внимательно, вдумчиво смотреть на монитор ВАРа, а не на ВИП-ложу баклан-арены.

    03.03.2026

  • DemolisherAjax

    После матчей приходит в судейскую комнату и сам лично снимает давление и напряжение судейкам :)

    03.03.2026

  • Haiaxi

    «В плане адаптации важную роль играет Милорад Мажич..." Следует читать как: В плане деградации...

    03.03.2026

  • sergey485

    Фраза первая: Да не ссы! Фраза вторая: Ни хера тебе ни будет. Всё, напряжение снято...

    03.03.2026

  • Звездоносец

    Этот мАжич уже себя показал во всей красе:в каждом матче по полчаса чертят линии,назначают липовые пенальти ...Сербы такие же коррупционеры ,как и в России .Нашли кого приглашать ...Зачем придумали ещё ЭСК ,которая НИКОГДА не признает ошибки арбитров.Видимо,придерживаются модного теперь девиза :"Своих не бросаем". В России по другому теперь не может быть...

    03.03.2026

  • Sergey Sparker

    Давление лучше всего снять парой бокальчиков хорошего коньяка. Кстати, дагестанский коньяк очень даже хорош. А так получается что раньше судьи косячили неуверенно, а сейчас вполне себе уверенно, без напряга. Знают что им не будет ничего, кроме бабла на лапу. Делятся значит.

    03.03.2026

  • Славомудр Приморский

    "придать уверенность"(цы) - это да. Чем-то вроде "да не парьтесь, всё замётано, судите как вам сказано - и будут вам и премии, и конверты с чёрным налом, и никто вас за откровенно предвзятое судейство не тронет". Видимо, так.

    03.03.2026

  • fullerist

    Мажич снипмает напряжение у арбитра: "Да плюнь ты на них на всех. Ты деньги получил, и неплохие. А это главное". Три фразы. Арбитр успокаивается и отдает Мажичу его долю.

    03.03.2026

  • oleg ves

    Мажич не ту профессию выбрал - ему надо в терапевты, снижать давление гипертоникам

    03.03.2026

  • Саша

    Все психологи - психопаты. Наорёт так, что давление можно уже не измерять.

    03.03.2026

    • ЦСКА продлил контракт с Кириллом Даниловым

    РПЛ объявила об изменении времени начала матча «Ростов» — «Балтика» в 20-м туре
