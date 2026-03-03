Судья Танашев: «Мажич — очень сильный психолог. Может двумя-тремя фразами снять давление»

Российский арбитр Инал Танашев поделился мнением о руководителе департамента судейства РФС Милораде Мажиче.

Мажич занимает пост главы департамента судейства с июня 2023 года.

«В плане адаптации важную роль играет Милорад Мажич. Он очень сильный психолог. Человек может двумя-тремя фразами снять давление, придать уверенность. Иногда я думаю, как человек вообще успевает такой объем работы делать. Он же если не со всеми, то со многими судьями на связи, контролирует даже тренировки до игры. Если бы не такое внимание и поддержка, наверное, было бы очень тяжело«, — приводит слова Танашева пресс-служба РФС.

В сезоне-2025/26 Танашев работал на 19 матчах РПЛ. В 10 из них — главным арбитром встречи.

