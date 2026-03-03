Генич: «Главная проблема судейства в РПЛ — атмосфера полного недоверия»

Комментатор Константин Генич прокомментировал судейство в РПЛ и работу системы ВАР.

«Никто друг другу не доверяет. Видят в этом какой-то заговор. Человек, который просто ставит точки по крайней позиции тела того или иного футболиста, — он тоже подпадает под подозрение, потому что, хрен знает, он вообще ходил к окулисту?» — заявил Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».



Заявление прозвучало на фоне высокой активности системы видеопомощника арбитра (ВАР): в восьми матчах 19-го тура РПЛ арбитры обращались к ВАР рекордные 16 раз. Впервые в истории системы видеоповторы были задействованы во всех играх тура.

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