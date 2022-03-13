ЦСКА планирует продлить контракт с Игорем Акинфеевым

Как стало известно СЭ, ЦСКА на будущей неделе планирует продлить контракт с Игорем Акинфеевым. Ожидается, что армейцы подпишут новое соглашение с голкипером на срок «2+1».

Действующий контракт Акинфеева с красно-синими истекает по завершении нынешнего сезона.

35-летний Акинфеев выступает за ЦСКА на протяжении всей своей игровой карьеры, в составе армейской команды он дебютировал в рамках чемпионата России в 2003 году в возрасте 17 лет.

С ЦСКА Акинфеев стал шестикратным чемпионом России, а также шесть раз завоевывал Кубок и семь — Суперкубок страны. В мае 2005 года голкипер стал обладателем Кубка УЕФА.

Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год. После чемпионата мира, который проходил в России, он объявил о завершении карьеры в национальной команде. Всего на его счету 111 матчей в составе сборной.