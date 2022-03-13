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Сегодня, 11:26

ЦСКА планирует продлить контракт с Игорем Акинфеевым

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно СЭ, ЦСКА на будущей неделе планирует продлить контракт с Игорем Акинфеевым. Ожидается, что армейцы подпишут новое соглашение с голкипером на срок «2+1».

Действующий контракт Акинфеева с красно-синими истекает по завершении нынешнего сезона.

35-летний Акинфеев выступает за ЦСКА на протяжении всей своей игровой карьеры, в составе армейской команды он дебютировал в рамках чемпионата России в 2003 году в возрасте 17 лет.

С ЦСКА Акинфеев стал шестикратным чемпионом России, а также шесть раз завоевывал Кубок и семь — Суперкубок страны. В мае 2005 года голкипер стал обладателем Кубка УЕФА.

Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год. После чемпионата мира, который проходил в России, он объявил о завершении карьеры в национальной команде. Всего на его счету 111 матчей в составе сборной.

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Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

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ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
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Манчестер Юнайтед 3
Тоттенхэм 2
Матч завершен

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21%

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ТБ 2.5

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1.74

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Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
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 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
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 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
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