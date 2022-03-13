Слуцкий: «Думаю, «Рубин» не ограничится потерей Дрейера и Хакшабановича»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об обстановке в команде перед матчем 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом». Игра состоится 14 марта на «Ак Барс Арене».
— «Рубин» приостановил контракты с Дрейером и Хакшабановичем. Как отнеслись к этой новости?
— Я не думаю, что в нашей новой жизни это новости невероятные. Мой прогноз — это все не ограничится только потерей Хакшабановича и Дрейера. Мы общаемся, понимаем ситуацию внутри команды. Но подробности мы пока оставим внутри. Когда какая-то информация будет официальной, мы ее объявим. Это новая реальность, не только мы с ней сталкиваемся. Я уверен, это коснется или уже коснулось практически всех команд РПЛ, — цитирует тренера сайт казанцев.
— В «Ростов» вернулся Валерий Карпин. Изменило это как-то ваши планы на подготовку?
— Я могу сказать, что с его уходом команда продолжала играть в той же игровой модели, сохраняя те же игровые принципы. Понятно, что личное присутствие человека всегда сказывается положительно на морально-эмоциональном состоянии команды. Наверняка такой же эффект произойдет. Если мы говорим про подготовку и игровую модель, то вряд ли что-то сильно изменится.
— В первом круге мы уступили «Ростову» со счетом 1:5. Это мотивирующий фактор для нас сейчас?
— Нет. Так получилось. Нам в любом случае нужно добиваться положительного результата независимо от того, как и с кем мы сыграли в первом круге.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7