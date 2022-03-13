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Слуцкий: «Думаю, «Рубин» не ограничится потерей Дрейера и Хакшабановича»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об обстановке в команде перед матчем 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом». Игра состоится 14 марта на «Ак Барс Арене».

— «Рубин» приостановил контракты с Дрейером и Хакшабановичем. Как отнеслись к этой новости?

— Я не думаю, что в нашей новой жизни это новости невероятные. Мой прогноз — это все не ограничится только потерей Хакшабановича и Дрейера. Мы общаемся, понимаем ситуацию внутри команды. Но подробности мы пока оставим внутри. Когда какая-то информация будет официальной, мы ее объявим. Это новая реальность, не только мы с ней сталкиваемся. Я уверен, это коснется или уже коснулось практически всех команд РПЛ, — цитирует тренера сайт казанцев.

— В «Ростов» вернулся Валерий Карпин. Изменило это как-то ваши планы на подготовку?

— Я могу сказать, что с его уходом команда продолжала играть в той же игровой модели, сохраняя те же игровые принципы. Понятно, что личное присутствие человека всегда сказывается положительно на морально-эмоциональном состоянии команды. Наверняка такой же эффект произойдет. Если мы говорим про подготовку и игровую модель, то вряд ли что-то сильно изменится.

— В первом круге мы уступили «Ростову» со счетом 1:5. Это мотивирующий фактор для нас сейчас?

— Нет. Так получилось. Нам в любом случае нужно добиваться положительного результата независимо от того, как и с кем мы сыграли в первом круге.

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-nuzhno-dobivatsya-polozhitelnogo-rezultata

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
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 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
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 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
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 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
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