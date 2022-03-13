Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 21 тура Тинькофф РПЛ между красно-белыми и «Краснодаром».

«У «Краснодара» произошли некоторые изменения из-за ухода легионеров. Понятно, что будет нехватка этих игроков. Если люди не играли, им надо время, чтобы найти связи на футбольном поле. Также еще надо посмотреть, кем будут заменены легионеры. Конечно, будет отпечаток. Когда команда играет в одном составе долгое время, это намного легче. За «Краснодар» футболисты будут играть на энтузиазме. Но игра сегодня все покажет», — сказал Гаврилов «СЭ».

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится сегодня, 13 марта, на «Открытие Банк Арене» в 19.00 по московскому времени.

13.03.2022 | Спартак — Краснодар