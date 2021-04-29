ЦСКА опубликовал песню Высоцкого о слухах

Пресс-служба ЦСКА в своем Twitter опубликовала песню Владимира Высоцкого «О слухах».

1 мая ЦСКА сыграет с «Уфой» в 28-м туре чемпионата России на «ВЭБ-Арене». Начало — в 16.30 (мск).

После 27 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 46 очков.