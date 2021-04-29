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ЦСКА опубликовал песню Высоцкого о слухах

10:31
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Пресс-служба ЦСКА в своем Twitter опубликовала песню Владимира Высоцкого «О слухах».

1 мая ЦСКА сыграет с «Уфой» в 28-м туре чемпионата России на «ВЭБ-Арене». Начало — в 16.30 (мск).

После 27 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 46 очков.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры