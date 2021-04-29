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В «Крыльях» отреагировали на информацию о приходе Гинера и Бабаева

10:24
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал информацию о том, что по окончанию сезона президент ЦСКА Евгений Гинер и генеральный директор Роман Бабаев могут перейти в «Крылья».

«Я ж не Гинер и не Бабаев, хотя тезка с первым. Мне ничего не говорили и ничего неизвестно. Я так же читаю газеты. Вы же пишете, вы же на чем-то основываетесь. Хочу ли сделать рокировку в ЦСКА? Спросите его», — сказал Калакуцкий «СЭ».

Ключевые решения в ЦСКА сейчас принимает председатель советов директоров Максим Орешкин, у сторон есть определенные расхождения по поводу стратегии развития клуба.

Гинер и Бабаев могут перебраться в «Крылья Советов»

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