В «Крыльях» отреагировали на информацию о приходе Гинера и Бабаева

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал информацию о том, что по окончанию сезона президент ЦСКА Евгений Гинер и генеральный директор Роман Бабаев могут перейти в «Крылья».

«Я ж не Гинер и не Бабаев, хотя тезка с первым. Мне ничего не говорили и ничего неизвестно. Я так же читаю газеты. Вы же пишете, вы же на чем-то основываетесь. Хочу ли сделать рокировку в ЦСКА? Спросите его», — сказал Калакуцкий «СЭ».

Ключевые решения в ЦСКА сейчас принимает председатель советов директоров Максим Орешкин, у сторон есть определенные расхождения по поводу стратегии развития клуба.

Гинер и Бабаев могут перебраться в «Крылья Советов»