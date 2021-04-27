Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА о слухах про конфликт в клубе: «Дешевые провокации и ложные домыслы»

16:08
Теги:

ЦСКА на своем официальном сайте опубликовал заявление в ответ на информацию о внутреннем конфликте в руководстве клуба.

Евгений Гинер.ЦСКА катится по наклонной. Клубу пора определиться с Гинером: доверять или расстаться

Ранее «Чемпионат» сообщил о возможном увольнении гендиректора ЦСКА Романа Бабаева после сезона в случае невыхода команды в еврокубки. «Евроставка» распространила информацию о том, что зимой руководство красно-синих приглашало на место Бабаева гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова, который ранее покинул аналогичную должность в «Спартаке».

Полностью заявление клуба выглядит следующим образом:

«В последние дни ряд журналистов и провокаторов нагнетают ситуацию и пытаются создать негативный фон вокруг клуба, дезинформируя болельщиков и футбольную общественность.

Не в наших правилах обращать внимание на такие дешевые провокации и ложные домыслы, но мы считаем, что армейские болельщики должны быть уверены, что в ПФК ЦСКА нет никакого разлада, междоусобицы и смуты, о которых, судя по всему, мечтают некоторые псевдожурналисты и недоброжелатели клуба. Наоборот, трудности сплотили нас еще больше. И ВЭБ.РФ, и Совет директоров во главе с Максимом Орешкиным, Евгений Гинер, генеральный директор клуба, главный тренер и футболисты прикладывают все усилия для того, чтобы исправить ситуацию, а не ищут крайних и виноватых.

Команда действительно переживает сейчас непростой период. К сожалению, случилась серия болезненных поражений. Мы переживаем эти неудачи вместе. Но фанаты красно-синих должны знать, что в клубе никто не поддается панике. Мы видим пути решения и надеемся исправить сложившуюся ситуацию как можно скорее.

Сейчас игроки и тренерский штаб как никогда нуждаются в единении с болельщиками. Мы уверены, что в оставшихся трех матчах сезона вы, как и прежде, будете неистово поддерживать ПФК ЦСКА. За свою историю клуб знавал разные времена. Но мы и наш 12-й игрок всегда были вместе — в дни поражений и славных побед. И в этом наша сила!" - говорится в заявлении.

Под заявлением подписались: главный тренер Ивица Олич, голкипер и ветеран клуба Игорь Акинфеев, а также руководители — председатель совета директоров клуба Игорь Орешкин, президент клуба Евгений Гинер и гендиректор Роман Бабаев.

Армейцы проиграли три матча подряд: вылетели из БЕТСИТИ Кубка России, уступив «Локомотиву» (0:3), а также проиграли «Спартаку» в 27-м туре РПЛ. На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице и впервые за долгие годы может остаться без еврокубков.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Не та, за кого себя выдавала: москвич нашел тело любовницы в квартире
Видео: Какие опасности несет розовое суперлуние 2021
Захарова оценила реакцию главы Еврокомиссии на инцидент со стулом в Анкаре

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд