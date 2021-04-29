Крыховяк признан лучшим игроком РПЛ в апреле
11:04
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк признан лучшим игроком Тинькофф РПЛ в апреле.
На счету 31-летнего поляка 4 гола и результативная передача.
В текущем сезоне Крыховяк провел 32 матча, в которых забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.
Гжегож Крыховяк — лучший игрок апреля ?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 29, 2021
Полузащитник «Локомотива» провел месяц с впечатляющей результативностью (4 гола + голевая передача): за него единогласно проголосовали болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР ?#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/QOqDSgYc5s
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