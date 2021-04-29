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Крыховяк признан лучшим игроком РПЛ в апреле

11:04
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк признан лучшим игроком Тинькофф РПЛ в апреле.

На счету 31-летнего поляка 4 гола и результативная передача.

В текущем сезоне Крыховяк провел 32 матча, в которых забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

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