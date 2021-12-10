В ЦСКА выступили с заявлением о проведении матча 18-го тура РПЛ с «Арсеналом»

ЦСКА на официальном сайте сделал заявление о проведении матча 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом». Встреча пройдет без болельщиков.

Игру решено провести при пустых трибунах из-за мороза. В субботу, 11 декабря, в Москве во время начала матча (в 16.30) обещают -17 градусов.

По информации «СЭ», перенос матча не связан с погодными условиями. Причина заключается в желании правоохранительных органов, которые предъявили армейцам и их стадиону ряд претензий после игры с «Зенитом» (0:2).

ЦСКА с 27 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» располагается на 11-й строчке с 19 баллами.