ЦСКА — о повреждениях Шарлии и Гогуа
18:21
Защитники ЦСКА Звонимир Шарлия и Седрик Гогуа получили повреждения в ходе матча 9-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:0).
У Шарлия диагностирована травма мягких тканей передней поверхности правого бедра, у Гогуа — повреждение одной из приводящих мышц правого бедра.
О сроках восстановления футболистов пресс-служба клуба сообщит дополнительно.
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https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/sharliya-i-gogua-poluchili-povrezhdeniya/
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