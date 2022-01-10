Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался об изменениях в структуре московского клуба.

«Ощущения, что ЦСКА стал другой командой, есть не только у меня. Это совершенно нормально. Каждая команда проходит смену поколений. В 2018 году много игроков покинули клуб. В моем любимом клубе раньше было гораздо проще. Есть костяк из 10-11 человек, к ним никого не покупали лет шесть плюс-минус. Всем было понятно, что на костяк можно рассчитывать и добиваться какого-то результата. Результат — как минимум игра в еврокубках. Причем с закрытыми глазами. А если скажем более правдиво, то игра в Лиге чемпионов каждый год. А это и деньги, и все довольны условно в клубе. А клуб — это и есть отражение команды. То, что недооценили уход костяка в 2018 году, является управленческой ошибкой глобально и каждого. Сложно создать атмосферу и команду, где игроки остаются», — сказал Березуцкий в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

После окончания сезона-2017/18 о завершении карьеры объявили защитники Алексей и Василий Березуцкие и Сергей Игнашевич. Истек срок действия контрактов у полузащитников Понтуса Вернблума, Бибраса Натхо и Георги Миланова. Также в «Монако» за 30 миллионов евро был продан воспитанник клуба полузащитник Александр Головин. Бразильский нападающий команды Витиньо также покинул ЦСКА и продолжил карьеру на родине.