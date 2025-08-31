Названа причина удаления Кордобы в матче с ЦСКА — агрессивное поведение и удар соперника ногой в руку

Судейская бригада Рафаэля Шафеева, обслуживавшая матч 7-го тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» (1:1), пояснила причину удаления Джона Кордобы на 56-й минуте.

В протокол игры внесена такая запись, поясняющая причину решения судьи: «Агрессивное поведение. Удар соперника ногой в руку».

Напомним, что Шафеев только спустя примерно 40 секунд после начала конфликта между Кордобой и Мойзесом показал краснодарцу красную карточку и удалил.

В том моменте у линии ворот ЦСКА в зоне ответственности первого ассистента Игоря Демешко Кордоба одновременно со свистком Шафеева (непонятно, почему судья дал сигнал) ударил по мячу, который оставался в поле, затем по инерции слегка задел ногой руку Мойзеса и столкнулся с ним. Футболист красно-синих упал на газон, изображая боль.

На самом деле агрессии в действиях Кордобы не было. Акцентированного удара в корпус, ногу или голову соперника — тоже. Серьезного нарушения правил не произошло. В худшем для Кордобы случае рефери следовало ограничиться вынесением предупреждения.