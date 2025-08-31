Мусаев и Челестини получили предупреждения после стычки с удалением Кордобы в матче ЦСКА — «Краснодар»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини и Мурад Мусаев, возглавляющий «Краснодар», получили предупреждения в матче 7-го тура РПЛ.

На 57-й минуте при счете 1:1 судья удалил форварда «быков» Джона Кордобу. После этого на поле началась стычка. В конфликт в частности вступили главные тренеры команд, которым судья показал по желтой карточке. Также предупреждения получили полузащитник армейцев Матвей Кисляк и Дуглас Аугусто из «Краснодара».

Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».