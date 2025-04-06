ЦСКА — «Динамо»: ничья после первого тайма

ЦСКА и московское «Динамо» завершили вничью первый тайм матча 23-го тура РПЛ — 1:1.

Армейцы открыли счет на 15-й минуте, в свои ворота забил защитник бело-голубых Дмитрий Скопинцев. Гости отыгрались благодаря пенальти спустя девять минут — одиннадцатиметровый реализовал экс-игрок ЦСКА Хорхе Карраскаль.