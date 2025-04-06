Полузащитник «Спартака» Умяров отметил важность победы над «Ростовом» в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на разгромную победу команды в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:0).

24-летний форвард отметился голом в этой игре, открыв счет на 65-й минуте.

«Очень важная победа на выезде! Возвращаемся домой и готовимся к важнейшему отрезку сезона! Нам нужна ваша максимальная поддержка в каждом оставшемся матче, Красно-белые», — написал футболист в своем Telegram-канале.

«Спартак» набрал 47 очков и вышел на второе место в чемпионате России, обогнав «Зенит» (47) по личным встречам. Обе команды отстают от лидирующего «Краснодара» на 5 баллов.