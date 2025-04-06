ЦСКА — «Динамо»: Карраскаль сравнял счет с пенальти

Московское «Динамо» сравняло счет в матче против ЦСКА в 23-м туре РПЛ — 1:1.

На 24-й минуте пенальти реализовал бывший игрок армейцев Хорхе Карраскаль. Этот одиннадцатиметровый стал первым, назначенным в ворота ЦСКА в этом розыгрыше РПЛ.