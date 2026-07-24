Россия — Испания: во сколько начало матча полуфинала Кубка мира по водному поло

Россия и Испания сыграют в полуфинале Кубка мира по водному поло

Женские сборные России и Испании сыграют в полуфинале суперфинала Кубка мира по водному поло в пятницу, 24 июля. Встреча пройдет в Водном центре Сиднейского олимпийского парка в Австралии и начнется в 13.15 по московскому времени.

Во сколько начало матча Россия — Испания

Матч Россия — Испания начнется в 13.15 по московскому времени. Победитель встречи выйдет в финал Кубка мира, который состоится 26 июля. Проигравшая команда сыграет в матче за третье место.

Россиянки вышли в полуфинал после победы над действующими чемпионками Европы из Нидерландов со счетом 11:6. Сборная Испании в четвертьфинале обыграла Венгрию — 8:7. Во втором полуфинале встретятся команды США и Австралии.

Где смотреть трансляцию матча Россия — Испания

В прямом эфире матч Россия — Испания покажет общедоступный федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 13.05 по московскому времени, за десять минут до начала встречи. Прямой эфир также запланирован на тематическом канале «Матч! Игра».

Следить за основными событиями и результатом встречи Россия — Испания можно в разделе водного поло на нашем сайте.