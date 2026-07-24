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ЦСКА — «Балтика»: во сколько начало матча РПЛ

ЦСКА и «Балтика» сыграют в чемпионате РПЛ 24 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Дмитрий Игдисамов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА и «Балтика» сыграют в матче первого тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 в пятницу, 24 июля. Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и откроет программу нового чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
24 июля, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:1
Балтика

Прямую трансляцию встречи покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало эфира — в 19.30 по московскому времени. Посмотреть игру онлайн также можно будет на сайте matchtv.ru.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Результат матча ЦСКА — «Балтика», стартовые составы и статистику встречи можно будет отслеживать в матч-центре РПЛ нашего сайта.

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами в чемпионате России. ЦСКА выиграл на «ВЭБ Арене» со счетом 1:0 благодаря голу Игоря Дивеева на 90+5-й минуте, а «Балтика» победила в Калининграде с таким же результатом.

Всего ЦСКА и «Балтика» встречались в официальных турнирах 18 раз. В основное время армейцы одержали 10 побед, калининградцы — три, еще пять матчей завершились вничью. В одной из этих встреч «Балтика» победила в серии пенальти. Общий счет забитых мячей — 20:11 в пользу ЦСКА, разность голов составляет «+9» в пользу московской команды.

Перед началом чемпионата команды по-разному провели заключительные контрольные матчи. ЦСКА 14 июля уступил московским «Динамо» (3:4) и «Локомотиву» (0:1), а 18 июля проиграл бело-голубым со счетом 2:5. «Балтика» на сборах победила турецкий «Антальяспор» (3:0), дважды обыграла северомакедонский «Тиквеш» (3:0 и 6:0), а в последнем предсезонном матче сыграла вничью с «Краснодаром» — 1:1.

Летом 2026 года клубы заметно обновили составы. ЦСКА пока не объявлял о громких приобретениях, но расстался с полузащитниками Максимом Мухиным и Даниэлем Руисом, а защитник Илья Агапов на постоянной основе перешел в «Уфу». «Балтика» усилила оборону марокканцем Фахдом Муфи из «Оренбурга», Максимом Шнапцевым из «Пари НН» и Ильей Киршем, который также выступал за нижегородский клуб во второй части прошлого сезона. Калининградскую команду покинули Юрий Ковалев и Абу-Саид Эльдарушев, перешедший в «Ротор».

РПЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и новости чемпионата России в актуальном виде.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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