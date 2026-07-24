ЦСКА — «Балтика»: во сколько начало матча РПЛ

ЦСКА и «Балтика» сыграют в матче первого тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 в пятницу, 24 июля. Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и откроет программу нового чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

24 июля, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)

Прямую трансляцию встречи покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало эфира — в 19.30 по московскому времени. Посмотреть игру онлайн также можно будет на сайте matchtv.ru.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Результат матча ЦСКА — «Балтика», стартовые составы и статистику встречи можно будет отслеживать в матч-центре РПЛ нашего сайта.

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами в чемпионате России. ЦСКА выиграл на «ВЭБ Арене» со счетом 1:0 благодаря голу Игоря Дивеева на 90+5-й минуте, а «Балтика» победила в Калининграде с таким же результатом.

Всего ЦСКА и «Балтика» встречались в официальных турнирах 18 раз. В основное время армейцы одержали 10 побед, калининградцы — три, еще пять матчей завершились вничью. В одной из этих встреч «Балтика» победила в серии пенальти. Общий счет забитых мячей — 20:11 в пользу ЦСКА, разность голов составляет «+9» в пользу московской команды.

Перед началом чемпионата команды по-разному провели заключительные контрольные матчи. ЦСКА 14 июля уступил московским «Динамо» (3:4) и «Локомотиву» (0:1), а 18 июля проиграл бело-голубым со счетом 2:5. «Балтика» на сборах победила турецкий «Антальяспор» (3:0), дважды обыграла северомакедонский «Тиквеш» (3:0 и 6:0), а в последнем предсезонном матче сыграла вничью с «Краснодаром» — 1:1.

Летом 2026 года клубы заметно обновили составы. ЦСКА пока не объявлял о громких приобретениях, но расстался с полузащитниками Максимом Мухиным и Даниэлем Руисом, а защитник Илья Агапов на постоянной основе перешел в «Уфу». «Балтика» усилила оборону марокканцем Фахдом Муфи из «Оренбурга», Максимом Шнапцевым из «Пари НН» и Ильей Киршем, который также выступал за нижегородский клуб во второй части прошлого сезона. Калининградскую команду покинули Юрий Ковалев и Абу-Саид Эльдарушев, перешедший в «Ротор».

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