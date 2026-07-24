ЦСКА — «Балтика»: во сколько начало матча РПЛ
ЦСКА и «Балтика» сыграют в матче первого тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 в пятницу, 24 июля. Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и откроет программу нового чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.
Прямую трансляцию встречи покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало эфира — в 19.30 по московскому времени. Посмотреть игру онлайн также можно будет на сайте matchtv.ru.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Результат матча ЦСКА — «Балтика», стартовые составы и статистику встречи можно будет отслеживать в матч-центре РПЛ нашего сайта.
В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами в чемпионате России. ЦСКА выиграл на «ВЭБ Арене» со счетом 1:0 благодаря голу Игоря Дивеева на 90+5-й минуте, а «Балтика» победила в Калининграде с таким же результатом.
Всего ЦСКА и «Балтика» встречались в официальных турнирах 18 раз. В основное время армейцы одержали 10 побед, калининградцы — три, еще пять матчей завершились вничью. В одной из этих встреч «Балтика» победила в серии пенальти. Общий счет забитых мячей — 20:11 в пользу ЦСКА, разность голов составляет «+9» в пользу московской команды.
Перед началом чемпионата команды по-разному провели заключительные контрольные матчи. ЦСКА 14 июля уступил московским «Динамо» (3:4) и «Локомотиву» (0:1), а 18 июля проиграл бело-голубым со счетом 2:5. «Балтика» на сборах победила турецкий «Антальяспор» (3:0), дважды обыграла северомакедонский «Тиквеш» (3:0 и 6:0), а в последнем предсезонном матче сыграла вничью с «Краснодаром» — 1:1.
Летом 2026 года клубы заметно обновили составы. ЦСКА пока не объявлял о громких приобретениях, но расстался с полузащитниками Максимом Мухиным и Даниэлем Руисом, а защитник Илья Агапов на постоянной основе перешел в «Уфу». «Балтика» усилила оборону марокканцем Фахдом Муфи из «Оренбурга», Максимом Шнапцевым из «Пари НН» и Ильей Киршем, который также выступал за нижегородский клуб во второй части прошлого сезона. Калининградскую команду покинули Юрий Ковалев и Абу-Саид Эльдарушев, перешедший в «Ротор».
РПЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и новости чемпионата России в актуальном виде.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1