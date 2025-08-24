ЦСКА — «Акрон»: Матеус Алвес открыл счет на 6-й минуте

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес открыл счет в матче 6-го тура РПЛ против «Акрона» — 1:0.

Бразилец отличился на 6-й минуте встречи.

20-летний Алвес перешел в ЦСКА в июле 2025 года. Гол в ворота «Акрона» стал для него вторым в составе армейцев.

Алвес отличился во втором матче подряд — в игре 5-го тура против «Динамо» (3:1) он забил гол и сделал результативную передачу.