Тарасов о Батракове: «Главное, чтобы голова не слетела с катушек из-за денег и внимания»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в разговоре с «СЭ» назвал хавбека красно-зеленых Алексея Батракова лучшим российским игроком.

«Из молодых, наверное, Батраков лучший российский игрок. Самый перспективный, выделяется, постоянно на слуху, забивает. Его ждет большое будущее. Главное в такой ситуации, чтобы голова не слетела с катушек из-за денег и пристального внимания к себе. По тому, как он себя ведет, у него все в порядке, парень с головой», — сказал Тарасов «СЭ» на забеге «Здоровое Отечество».



В шести матчах чемпионата России 20-летний Алексей Батраков отметился 7 голами и 1 результативной передачей.