Батчи о разгромной победе «Краснодара» над «Крыльями»: «Мы хорошо поняли, что просил сделать Мусаев»

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи прокомментировал разгромную победу над «Крыльями Советов» (6:0) в матче 6-го тура РПЛ.

Анголец вышел на замену на 69-й минуте, забил гол и сделал результативную передачу.

— Насколько легко далась победа?

— Мне кажется, что команда хорошо поняла, что просил сделать Мусаев. Вышло хорошее начало. Естественно, мы знали, что соперник сильный. Но команда продолжала придерживаться плана. Благодаря этому удалось добиться такого результата.

После победы над «Крыльями Советов» «Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. Действующий чемпион России набрал 15 очков в 6 матчах, у опустившегося на вторую строчку «Локомотива» 14 очков.