ЦСКА — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча РПЛ

ЦСКА и «Ахмат» встретятся в чемпионате России 27 июля

ЦСКА и «Ахмат» сыграют во 2-м туре РПЛ в воскресенье, 27 июля. Матч в Москве на «ВЭБ Арене» начинается в 15.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

27 июля 2025, 15:00. ВЭБ Арена (Москва)

Трансляция игры ЦСКА — «Ахмат» пройдет на канале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир на федеральном канале стартует в 14.55, за 5 минут до стартового свистка.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Москве. Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Ахмат» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

В личных встречах у армейцев 26 побед, у грозненцев — 6, еще 4 матча завершились вничью. Разность мячей — 70-24 в пользу красно-синих.