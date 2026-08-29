Источник: защитник махачкалинского «Динамо» Аззи перейдет в ЦСКА

Защитник махачкалинского «Динамо» Мохамед Аззи перейдет в ЦСКА, сообщил инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, армейский клуб согласовал с 24-летним футболистом четырехлетний контракт с опцией продления еще на год. Бело-голубые сохранят за собой право на 10 процентов от прибыли с последующей перепродажи алжирца.

Аззи отправится на медицинское обследование в Москву после матча 6-го тура с «Рубином» 30 августа.

Защитник выступает за махачкалинское «Динамо» с февраля 2025 года. Он забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи в 50 матчах за клуб.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

ЦСКА с 12 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» (9 очков) находится на 5-м месте.