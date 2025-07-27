«Сочи» — «Акрон»: судьи не удалили Гуарирапу

На 88-й и 89-й минутах матча 2-го тура чемпионата России «Сочи» — «Акрон» (0:4) судейская бригада не отреагировала должным образом на инцидент в штрафной площади гостей, в котором после розыгрыша штрафного удара участвовали Сауль Гуарирапа и Максим Кузьмин.

В борьбе за позицию нападающий «Сочи» пытался освободиться от опекуна, а Кузьмин, не смотря на мяч, придерживал его руками. Форварду действия соперника не понравились — он явно отмахнулся рукой, попав сопернику по лицу.

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Владислав Целовальников, дебютировавший в чемпионате России в роли судьи, не отреагировал на случившееся применением дисциплинарной санкции. Гуарирапа не получил ни желтую карточку, ни красную. Видеоассистенты Ян Бобровский и Артем Чистяков в действия рефери не вмешались.

Большинство экспертов «СЭ» высказались за удаление нападающего «Сочи».