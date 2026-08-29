Романо: «Рома» ведет с «Зенитом» переговоры по трансферу Луиса Энрике

Полузащитник «Зенита» Луис Энрике может продолжить карьеру в «Роме», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, римляне ведут с «Зенитом» переговоры о трансфере. «Роме» предложили подписать 25-летнего бразильца. Сейчас итальянский клуб выясняет условия потенциальной сделки.

Луис Энрике в январе перешел в «Зенит» из «Ботафого». С того момента он провел 54 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 24 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.