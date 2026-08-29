Гендиректор «Ростова» Чайка: «Первоочередная задача — навести порядок в финансах и разобраться с долгами»

Генеральный директор «Ростова» Андрей рассказал о работе по привлечению новых инвесторов в клуб.

28 августа стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) запретил «Ростову» регистрировать новых игроков.

«Инвестор никогда не придет туда, где нет прозрачности и честности. Поэтому наша первоочередная задача — навести порядок в финансовом учете, разобраться с долгами и показать, что клуб управляется профессионально. Мы уже ведем переговоры с рядом компаний, и есть те, кто готов поддержать клуб, в том числе непублично. Но без доверия к менеджменту никакие деньги не помогут», — приводит слова Чайки «РБ Спорт».

«Ростов» набрал 5 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. 29 августа команда на выезде сыграет с «Краснодаром» в 6-м туре.