ЦСКА и «Ахмат» назвали стартовые составы

ЦСКА и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч второго тура РПЛ. Игра начнется в 15.00 мск.

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Виллиан, Дивеев, Гайич, Круговой, Кисляк, Облаков, Матеус, Шуманский, Алеррандро.

Запасные: Бесаев, Тороп, Лукин, Абдулкадыров, Келлвен, Рядно, Бандикян, Глебов, Койта, Мусаев.

«Ахмат»: Ульянов, Тодорович, Гандри, Ибишев, Богосавац, Мануэл, Касинтура, Исмаэл, Садулаев, Конате, Мансилья.

Запасные: Магомедов, Шелия, Сидоров, Заре, Шатара, Уциев, Якуев, Талал, Гаджиев, Мелкадзе, Самородов.

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