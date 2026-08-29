Андрей Чайка заявил о желании видеть «Ростов» в топ-5 сильнейших клубов РПЛ

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка поделился планами по развитию клуба.

«У нас есть четкий план на ближайшие сто дней: завершить аудит, сформировать новую структуру, утвердить бюджет и стратегию клуба. Через несколько лет я хочу видеть «Ростов» в пятерке сильнейших клубов страны, с заполненным стадионом, собственной инфраструктурой, сильной академией и молодежной командой с собственными полями. Это амбициозная цель, но она достижима, если каждый на своем месте будет честно делать свою работу», — приводит слова Чайки «РБ Спорт».

К концу лета «Ростов» набрал 5 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. 29 августа команда на выезде сыграет с «Краснодаром» в 6-м туре РПЛ.