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Андрей Чайка заявил о желании видеть «Ростов» в топ-5 сильнейших клубов РПЛ

Андрей Чайка заявил о желании видеть «Ростов» в топ-5 сильнейших клубов РПЛ

Сергей Филин

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка поделился планами по развитию клуба.

«У нас есть четкий план на ближайшие сто дней: завершить аудит, сформировать новую структуру, утвердить бюджет и стратегию клуба. Через несколько лет я хочу видеть «Ростов» в пятерке сильнейших клубов страны, с заполненным стадионом, собственной инфраструктурой, сильной академией и молодежной командой с собственными полями. Это амбициозная цель, но она достижима, если каждый на своем месте будет честно делать свою работу», — приводит слова Чайки «РБ Спорт».

Андрей Чайка.В «Ростове» ушла эпоха Рыскина. Не превратится ли клуб в «Чайку» с приходом Чайки?

К концу лета «Ростов» набрал 5 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. 29 августа команда на выезде сыграет с «Краснодаром» в 6-м туре РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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