«Факел» — «Зенит»: команды не забили голов в первом тайме

Первый тайм матча 6-го РПЛ между «Факелом» и «Зенитом» завершился вничью — 0:0.

Встреча проходит в Воронеже на стадионе «Факел».

Сине-бело-голубые нанесли 2 удара в створ ворот хозяев, «Факел» нанес 1 удар по воротам. На 20-й минуте желтую карточку получил полузащитник воронежцев Бутта Магомедов.