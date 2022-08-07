Цорн заявил, что отставка главного тренера «Локомотива» Циннбауэра не рассматривается

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, что думает о неудачном старте команды в сезоне-2022/23. 6 августа железнодорожники проиграли «Краснодару» (0:3) в матче 4-го тура РПЛ.

«Пока не думаем о смене тренерского штаба. Мы видим, что команда делает шаги вперед с точки зрения того, что от них требуется. Конечно, нельзя оправдывать такой результат, но отставка Циннбауэра на данный момент не рассматривается», — заявил Цорн «РБ Спорту».

После 4 туров РПЛ «Локомотив» набрал всего 2 очка. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице.