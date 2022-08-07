Цорн заявил, что отставка главного тренера «Локомотива» Циннбауэра не рассматривается
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, что думает о неудачном старте команды в сезоне-2022/23. 6 августа железнодорожники проиграли «Краснодару» (0:3) в матче 4-го тура РПЛ.
«Пока не думаем о смене тренерского штаба. Мы видим, что команда делает шаги вперед с точки зрения того, что от них требуется. Конечно, нельзя оправдывать такой результат, но отставка Циннбауэра на данный момент не рассматривается», — заявил Цорн «РБ Спорту».
После 4 туров РПЛ «Локомотив» набрал всего 2 очка. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
4
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
5
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
7
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
8
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
9
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|3 : 0
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|0 : 0
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0
Новости