Защитник ЦСКА Лукин: «Полностью переиграли соперника! Федотов в перерыве сказал нужные слова»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил итоги матча 4-го тура РПЛ против «Факела» (4:1).

«Все было под контролем. Получили ненужный пенальти в свои ворота. Но мы команда с характером! Полностью переиграли соперника! Федотов в перерыве сказал нужные слова. Какие именно? Это останется в раздевалке», — сказал Лукин корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

ЦСКА разгромил «Факел» на своем поле в матче 4-го тура РПЛ — 4:1.

В следующем, 5-м туре ЦСКА предстоит сыграть на выезде с «Зенитом» (13 августа, 17.00 мск), а «Факел» сыграет на своем поле с «Уралом» (12 августа, 19.30 мск).