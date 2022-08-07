Чернов рассказал, что подарил футболку президенту «Урала», несмотря на запрет в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Никита Чернов в интервью «СЭ» рассказал о том, что после матча с «Уралом» подарил футболку президенту клуба из Екатеринбурга Григорию Иванову.

— Оставил частичку себя в этой команде (Чернов играл за «Урал» — «СЭ»). Григорий Викторович помнит меня, хорошо пообщались , попросил футболку. Администраторы сказали, что нельзя дарить сейчас («Спартаку» еще он доставили новую партию футболок — «СЭ»). Но, думаю, для Григория Викторовича можно сделать исключение. Придется, наверное, теперь за свой счет покупать, но для Григория Викторовича ничего не жалко.

Футболки сейчас в дефиците? Тогда придется забрать назад у Григория Викторовича, ха-ха.

В субботу, 6 августа, «Спартак» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) одержал победу над «Уралом» в Екатеринбурге со счетом 2:0.

После двух туров красно-белые набрали 10 очков и занимают второе место в турнирной таблице.